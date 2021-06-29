СМИ: Испанская налоговая потребовала у «Реала» удержать из зарплаты Анчелотти €1,4 млн

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Королевская налоговая служба Испании потребовала у мадридского клуба «Реал» удержать из зарплаты нового главного тренера команды Карло Анчелотти €1,4 млн в счёт погашения неоплаченных налогов.
СМИ: Испанская налоговая потребовала у «Реала» удержать из зарплаты Анчелотти €1,4 млн
  • Reuters

Как сообщает Marca, задолженность в размере €1 462 562 возникла в период 2013—2015 годов, когда Анчелотти неправильно задекларировал свою зарплату в «Реале», а также доходы от имиджевых прав.

Отмечается, что ордер на удержание зарплаты был выписан через 48 часов после того, как Анчелотти вновь был назначен в «Реал».

Ранее сообщалось, что Анчелотти рассказал о приобретённом тренерском опыте с тех пор, как последний раз возглавлял королевский клуб.

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