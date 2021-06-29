Поздняков сообщил, что 50% олимпийской сборной России уже вакцинированы от коронавируса
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«Вакцинация — это настоятельная рекомендация, это достаточно чувствительная тема. Эпидемиологическая ситуация не становится проще, но принцип добровольности мы стараемся соблюдать», — заявил Поздняков.
Он отметил, что российские спортсмены могут использовать любую вакцину из числа тех, что сертифицированы на территории России, и допустил, что те, кто тренируются за рубежом, будут использовать те, которые сертифицированы на тех территориях, где они занимаются.
«Главное, чтобы они обезопасили себя и гарантировали себе участие в Олимпиаде. Вынужден констатировать, что есть случаи заболеваемости и через несколько дней под вопрос может попасть их участие в Играх. 50% уже вакцинированы, часть спортсменов в ожидании второй дозы вакцины. Цифра будет расти», — подытожил глава ОКР.
Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что в состав сборной России на ОИ в Токио включены 335 спортсменов.