В состав сборной России на ОИ в Токио включены 335 спортсменов
- Reuters
«Состав команды утверждён, 335 спортсменов. Мы ждём выступления баскетболистов и закроем заявку», — заявил Поздняков.
Олимпийский отборочный турнир пройдёт с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите.
Сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее был назван состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду в Токио.