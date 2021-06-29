В состав сборной России на ОИ в Токио включены 335 спортсменов

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что на заседании исполкома организации была утверждена заявка сборной на летние Игры в Токио.
В состав сборной России на ОИ в Токио включены 335 спортсменов
  • Reuters

«Состав команды утверждён, 335 спортсменов. Мы ждём выступления баскетболистов и закроем заявку», — заявил Поздняков.

Олимпийский отборочный турнир пройдёт с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите.

Сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. 

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду в Токио.

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