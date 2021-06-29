Глава ОКР назвал задачу сборной России на Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о задаче национальной сборной на предстоящих летних Играх в Токио.

«Игры проводятся среди спортсменов, а не стран. Поэтому таблица является неофициальной. Тем не менее от этого задача ниже не становится. На прошлых Играх команда заняла четвёртое место. Сегодня мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах, чтобы они попали в призёры неофициального зачёта. Всё у них для этого есть», — заявил Поздняков.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в состав сборной России на ОИ в Токио включены 335 спортсменов.