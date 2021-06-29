Рублёв рассказал, комфортно ли ему играть на травяном покрытии

Вторая ракетка России Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к игре на травяном покрытии.

«Я бы сказал, что да, мой стиль игры подходит для травы, потому что я играю агрессивно, стараюсь играть быстро. Но, как я уже говорил, на траве иногда не знаешь, чего ожидать. Можно очень хорошо играть матч, но если твой соперник отлично подаёт и ему один раз повезёт на приёме, допустим, в важный момент, то он может победить, порой такое случается. Два, три удара могут изменить весь матч, а на грунте или даже на харде такого обычно не происходит», — приводит слова Рублёва Tennis Snow.

Он отметил, что в матчах на траве всё зависит от того, кто первым захватит инициативу, кто пробьёт в нужном направлении в нужный момент.

«Если ты мощно принимаешь даже в середину или даже если ты просто сильно бьёшь по мячу (неважно, вправо или влево), иногда этого более чем достаточно. Обычно на грунте, если неправильно выбрать направление, принять недостаточно хорошо или недостаточно глубоко, это стоит тебе очка. Но на траве дело не в том, куда играть: если мощно бьёшь, иногда этого более чем достаточно, потому что здесь очень трудно контролировать мяч при мощном ударе соперника», — добавил Рублёв.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Федерико Дельбониса и вышел во второй круг Уимблдона.