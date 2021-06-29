Российские дзюдоисты вакцинировались от коронавируса перед Олимпиадой

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов рассказал, что российские дзюдоисты прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Безопасность команды и здоровье дзюдоистов — наш приоритет. Спортсмены уже полтора года выступают в системе «пузыря», сдают тесты, мы постоянно следим за их здоровьем. Была проведена вакцинация всей сборной, мы подошли к этому вопросу серьёзно», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Путин 30 июня проведёт встречу с российскими олимпийцами.