Российские дзюдоисты вакцинировались от коронавируса перед Олимпиадой
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- РИА Новости
«Безопасность команды и здоровье дзюдоистов — наш приоритет. Спортсмены уже полтора года выступают в системе «пузыря», сдают тесты, мы постоянно следим за их здоровьем. Была проведена вакцинация всей сборной, мы подошли к этому вопросу серьёзно», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Путин 30 июня проведёт встречу с российскими олимпийцами.