Назван состав сборной России по дзюдо на Олимпиаду в Токио

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Тренерский штаб сборной России по дзюдо назвал состав национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.
Назван состав сборной России по дзюдо на Олимпиаду в Токио
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Представление состава прошло 29 июня в Олимпийском комитете России (ОКР).

В мероприятии приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, глава Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов, глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик и спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.

Мужскую сборную, которая тренируется под руководством Хасанби Таова, представят Роберт Мшвидобадзе, Якуб Шамилов, Муса Могушков, Алан Хубецов, Михаил Игольников, Нияз Ильясов, Тамерлан Башаев.

В женскую команду под руководством Дмитрия Морозова вошли Ирина Долгова, Наталья Кузютина, Дарья Межецкая, Дарья Давыдова, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Путин 30 июня проведёт встречу с российскими олимпийцами.

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