НХЛ сообщила о месте проведения Матча всех звёзд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила информацию о проведении Матча всех звёзд, «Зимней классики», а также Стадионной серии.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что Матч всех звёзд пройдёт в Лас-Вегасе. Хозяином станет «Вегас Голден Найтс».

Встреча «Зимней классики» НХЛ, где встретятся «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», состоится в Миннеаполисе 1 января 2022 года.

А игра Стадионной серии НХЛ — 26 февраля 2022 года на стадионе «Теннесси Тайтенс» в Нэшвилле, где «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

Ранее сообщалось, что Байден и Трюдо заключили пари на исход финала Кубка Стэнли.