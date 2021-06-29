НХЛ сообщила о месте проведения Матча всех звёзд

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила информацию о проведении Матча всех звёзд, «Зимней классики», а также Стадионной серии.
НХЛ сообщила о месте проведения Матча всех звёзд
  • Reuters

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что Матч всех звёзд пройдёт в Лас-Вегасе. Хозяином станет «Вегас Голден Найтс». 

Встреча «Зимней классики» НХЛ, где встретятся «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», состоится в Миннеаполисе 1 января 2022 года.

А игра Стадионной серии НХЛ — 26 февраля 2022 года на стадионе «Теннесси Тайтенс» в Нэшвилле, где «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

Ранее сообщалось, что Байден и Трюдо заключили пари на исход финала Кубка Стэнли.

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