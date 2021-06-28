Дрессировщик, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Я отношусь к тем, кто изначально был настроен позитивно и верил в успех российской команды», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, чуда не произошло и команда не вышла из группы.

«Думаю, проблема не в этой конкретной сборной, как бы ни ругали сейчас игроков и тренера. К сожалению, весь российский футбол оставляет желать лучшего», — считает Запашный.

Он выразил мнение, что всё начинается с детско-юношеского футбола и решение нужно искать именно там.

«Именно в этом — в отсутствии нормальной смены, как мне кажется, — кроется главная причина всех неудач нашей страны в самой популярной игре в мире — в футболе», — заключил Запашный.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал состояние футбола в России.