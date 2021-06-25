Жириновский высказался о состоянии футбола в России

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал состояние футбола в России.
Жириновский высказался о состоянии футбола в России
  • РИА Новости

«Даже не смотрю эти матчи, чтобы лишний раз не волноваться. Столько сейчас информации, столько хороших фильмов. Я потом спокойно узнаю, какой счёт, и всё. Это нормальное состояние. Футболом нужно заниматься. Детские футбольные школы, футбольные площадки в каждом дворе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, трудно подготовить спортсменов, поскольку Россия — северная страна.

Как добавил Жириновский, готовить игроков необходимо с самого детства.

«Вы набирайте детей, из которых вырастут мастера. Вы хотите, чтобы они готовые там были? Взяли бы в 2010 году ребят десятилетних, сейчас у вас была бы отличная команда. Это не проблема», — заключил он.

Ранее Жириновский назвал главную причину поражения сборной России в матче первого тура Евро-2020 с национальной командой Бельгии (0:3).

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