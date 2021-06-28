СМИ: «Арсенал» готов заплатить за переход футболиста сборной Украины Яремчука €25 млн

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

Как сообщает Voetbal Belgie, английский клуб готов заплатить за игрока €25 млн. При этом в услугах украинца также заинтересованы «Милан», «Рома» и некоторые немецкие команды.

Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл 27 матчей в чемпионате Бельгии, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Яремчук не тренировался в общей группе сборной Украины из-за микроповреждения.