Руководитель команды умершего в ЛФЛ игрока ответил на слова президента лиги

Александр Челышев, один из руководителей команды «Браавос», рассказал об инциденте со смертью игрока его клуба Максима Добровольского во время матча.

«Понятно, что лига хочет избежать ответственности. Но, на мой взгляд, ответственность как раз в основном на них. Дело в том, что есть порядок заявки. Команды ЛФЛ второй лиги могут заявлять игроков сколько угодно в течение сезона. Также написано, что игроки должны предоставлять медицинскую справку, но никто никогда в жизни этих справок не брал. И непонятно, кому эти справки нужно выдавать, так как в регламенте не написано», — цитирует Челышева «Спорт-Экспресс».

Он признал, что скончавшегося спортсмена действительно не было в заявке, а команда понесёт наказание. При этом он назвал ложью тот факт, что якобы заявленные игроки предоставляют справку о здоровье.

«Ситуация простая: пять человек травмированы, ещё четыре разъехались по дачам. Люди позвали своих знакомых, чтобы их посмотреть, а потом добавить в заявку. То, что есть человек вне заявки, — такое, к сожалению, бывает», — добавил Челышев.

26 июня во время матча зоны «Юго-Запад» ЛФЛ Москвы один из футболистов «Браавоса» Максим Добровольский потерял сознание, а впоследствии скончался.

Ранее в Москве возбудили дело после смерти футболиста в ЛФЛ.