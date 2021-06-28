Руководитель команды умершего в ЛФЛ игрока ответил на слова президента лиги

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Александр Челышев, один из руководителей команды «Браавос», рассказал об инциденте со смертью игрока его клуба Максима Добровольского во время матча.
Руководитель команды умершего в ЛФЛ игрока ответил на слова президента лиги
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Понятно, что лига хочет избежать ответственности. Но, на мой взгляд, ответственность как раз в основном на них. Дело в том, что есть порядок заявки. Команды ЛФЛ второй лиги могут заявлять игроков сколько угодно в течение сезона. Также написано, что игроки должны предоставлять медицинскую справку, но никто никогда в жизни этих справок не брал. И непонятно, кому эти справки нужно выдавать, так как в регламенте не написано», — цитирует Челышева «Спорт-Экспресс».

Он признал, что скончавшегося спортсмена действительно не было в заявке, а команда понесёт наказание. При этом он назвал ложью тот факт, что якобы заявленные игроки предоставляют справку о здоровье.

«Ситуация простая: пять человек травмированы, ещё четыре разъехались по дачам. Люди позвали своих знакомых, чтобы их посмотреть, а потом добавить в заявку. То, что есть человек вне заявки, — такое, к сожалению, бывает», — добавил Челышев.

26 июня во время матча зоны «Юго-Запад» ЛФЛ Москвы один из футболистов «Браавоса» Максим Добровольский потерял сознание, а впоследствии скончался.

Ранее в Москве возбудили дело после смерти футболиста в ЛФЛ.

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