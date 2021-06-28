Губерниев ответил, готов ли провести пресс-конференцию боя Моргенштерна и Шлеменко

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, готов ли он провести пресс-конференцию возможного поединка между бойцом смешанного стиля Александром Шлеменко и рэп-исполнителем Моргенштерном.

«Моргенштерн — это который прыгун на лыжах с трамплина из сборной Австрии? Другого Моргенштерна я не знаю. Знаю только прыгуна на лыжах с трамплина. А ещё был такой биатлонист — Марко Моргенштерн. О другом я и не слышал», — цитирует Губерниева Sport24.

По его словам, он не знает ни рэпера, ни Шлеменко, а ему неинтересно проводить пресс-конференцию людей, о которых ему ничего не известно.

«Пресс-конференцию прыгуна на лыжах с трамплина провёл бы, да», — добавил Губерниев.

Ранее глава AMC Fight Nights Global оценил возможность проведения боя Шлеменко и Моргенштерна.