Олимпийский чемпион Тетюхин будет введён в Международный зал славы волейбола

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Олимпийский чемпион 2012 года россиянин Сергей Тетюхин будет введён в Международный зал славы волейбола (IVHF).
Олимпийский чемпион Тетюхин будет введён в Международный зал славы волейбола
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщается на сайте организации.

Тетюхин в составе сборной России по волейболу становился чемпионом Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также завоёвывал серебряную (2000-й) и бронзовые (2004, 2008 годы) медали ОИ. Кроме того, он занимал второе место на ЧМ-2002, дважды выигрывал Кубок мира (1999, 2011 годы) и один раз — Мировую лигу (2002-й).

Ранее чемпионка мира по волейболу 2010 года в составе сборной России Татьяна Кошелева объявила о своём решении завершить карьеру в национальной команде.

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