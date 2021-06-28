Агент заявил, что «Кристал Пэлас» хотел купить Соболева
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«Раньше ко мне чаще обращались из Европы по поводу российских футболистов. Теперь звонков всё меньше и меньше. Последняя история — «Кристал Пэлас» хотел купить Александра Соболева, но до переговоров дело не дошло», — цитирует Варгу «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Соболев провёл 22 матча за «Спартак» в Российской премьер-лиге, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее «Спартак» отреагировал на выход Крала в четвертьфинал Евро-2020.