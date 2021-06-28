Агент заявил, что «Кристал Пэлас» хотел купить Соболева

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что нападающим московского «Спартака» и сборной России Александром Соболевым интересовался лондонский «Кристал Пэлас».

«Раньше ко мне чаще обращались из Европы по поводу российских футболистов. Теперь звонков всё меньше и меньше. Последняя история — «Кристал Пэлас» хотел купить Александра Соболева, но до переговоров дело не дошло», — цитирует Варгу «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Соболев провёл 22 матча за «Спартак» в Российской премьер-лиге, забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Спартак» отреагировал на выход Крала в четвертьфинал Евро-2020.