Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 28 июня.

Отставание Медведева от Джоковича, который возглавляет рейтинг, составляет 1833 очка.

Рейтинг АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2. Даниил Медведев (Россия) — 10 280.

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.

7. Андрей Рублёв (Россия) — 6120.

24. Аслан Карацев (Россия) — 2304.

29. Карен Хачанов (Россия) — 1965.

Напомним, что в первом круге Уимблдона Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а Джокович — с британцем Джеком Дрэйпером.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Куэрри и стал победителем турнира АТР на Майорке.