Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP
- Reuters
- © Susan Mullane-USA TODAY Sports
Отставание Медведева от Джоковича, который возглавляет рейтинг, составляет 1833 очка.
Рейтинг АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2. Даниил Медведев (Россия) — 10 280.
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.
7. Андрей Рублёв (Россия) — 6120.
24. Аслан Карацев (Россия) — 2304.
29. Карен Хачанов (Россия) — 1965.
Напомним, что в первом круге Уимблдона Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а Джокович — с британцем Джеком Дрэйпером.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Куэрри и стал победителем турнира АТР на Майорке.