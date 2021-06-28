Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 28 июня.
Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP
  • Reuters
  • © Susan Mullane-USA TODAY Sports

Отставание Медведева от Джоковича, который возглавляет рейтинг, составляет 1833 очка.

Рейтинг АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2. Даниил Медведев (Россия) — 10 280.

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.

7. Андрей Рублёв (Россия) — 6120.

24. Аслан Карацев (Россия) — 2304.

29. Карен Хачанов (Россия) — 1965.

Напомним, что в первом круге Уимблдона Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а Джокович — с британцем Джеком Дрэйпером.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Куэрри и стал победителем турнира АТР на Майорке.

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