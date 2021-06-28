Мать футболиста Петрова рассказала, почему он выступает под 98-м номером

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Ирина Петрова, мать полузащитника «Краснодара» и сборной России по футболу Сергея Петрова рассказала, почему её сын выступает под 98-м номером.

«Он с этим номером играет с тех пор, как появился в дубле «Зенита». Сразу взял себе 98-й номер. Мы тоже думали: «Чего, Сергей, у тебя 98-й?» Он говорит: «Мне просто нравится этот номер». А потом уже, в разговоре, мы разузнали, что это питерский регион. У него даже номера на машинах — 98», — рассказала Петрова в эфире программы «Мама знает всё».

30-летний Петров на клубном уровне выступал за такие клубы как «Зенит», «Крылья Советов» и «Краснодар», цвета которого он защищает с 2012 года. При этом во всех командах он играет под номером 98.

В национальной сборной России Петров играл под номерами 3, 4 и 23,  а в молодёжной команде — 6, 7 и 15.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин ответил, хочет ли он возглавить сборную России.

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