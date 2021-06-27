Москвина заявила, что Мишина и Галлямов оставили старую короткую программу

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о постановках программ на новый сезон в своей группе.

По её словам, у всех пар уже выбрана музыка и составлены программы, а также частично восстановлены элементы.

«У нас, если будем говорить о двух парах сборной команды страны, у Бойковой и Козловского — новые программы. Правда, одну из этих программ — произвольную — мы запланировали ещё в прошлом сезоне», — цитирует тренера «Матч ТВ».

По её словам, уже была выбрана музыка и сформирована программа, но подготовить её не вышло из-за коронавируса, а сейчас эта программа уже значительно обновлена.

«У Мишиной и Галлямова наоборот: в короткой программе музыкальное сопровождение осталось прежним, а программа всё равно была переделана. В этом году новые элементы в короткой программе. А произвольная программа новая. У всей молодёжи — у них у всех программы новые», — сказала Москвина.

Мишина и Галлямов в минувшем сезоне стали чемпионами мира, а Бойкова и Козловский завоевали бронзу.

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