Жулин рассказал о новом произвольном танце Синициной и Кацалапова

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о новой произвольной программе действующих чемпионов мира и Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Как он рассказал РИА Новости, в произвольной программе его подопечные выступят под музыку из Второго концерта для фортепиано с оркестром русского композитора Сергея Рахманинова.

В минувшем сезоне Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира, а также выиграли этап Гран-при в Москве. Кроме того, в составе российской сборной они победили на командном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Жулин поставил новую короткую программу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.