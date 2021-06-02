Жулин рассказал о новом произвольном танце Синициной и Кацалапова
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Как он рассказал РИА Новости, в произвольной программе его подопечные выступят под музыку из Второго концерта для фортепиано с оркестром русского композитора Сергея Рахманинова.
В минувшем сезоне Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира, а также выиграли этап Гран-при в Москве. Кроме того, в составе российской сборной они победили на командном чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что Жулин поставил новую короткую программу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.