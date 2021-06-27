Экс-тренер «Мюнхена-1860»: Тедеско в «Спартаке» утёр нос всем критикам

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Бывший тренер немецкого «Мюнхена-1860» и юношеской сборной России по футболу Денис Бушуев поделился мнением о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака».
Экс-тренер «Мюнхена-1860»: Тедеско в «Спартаке» утёр нос всем критикам
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«Период работы Тедеско в «Спартаке» оценю как очень хороший. О нём говорилось много плохого, но он добился положительного результата. Конечно, болельщики «Спартака» всегда ждут чемпионства, но с этой командой второе место — очень хороший результат. Возможно, выскажусь грубо, но Тедеско утёр нос всем критикам и тем, кто на него не ставил», — приводит слова Бушуева «Матч ТВ».

Эксперт предположил, что Тедеско может вернуться в Бундеслигу, а также не исключил заинтересованности к специалисту со стороны итальянских клубов.

«Думаю, проблем с выбором команды у Тедеско не будет. Он молод, ещё не вышел на свой пик, знает много языков. Самое главное — найти клуб, где он сделает следующий шаг», — добавил Бушуев.

Тедеско покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока действия контракта. Красно-белые под его руководством заняли второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тедеско заинтересовал итальянскую «Специю».

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