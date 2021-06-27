Запашный о поражении Волкова: не понимаю, что произошло

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Известный дрессировщик, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном бою турнира UFC Vegas 30.
Запашный о поражении Волкова: не понимаю, что произошло
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«Честно говоря, не понимаю, что произошло. Почему Саша не слушал установки тренера? С отсутствием зрителей телевизионная трансляция позволяла нам всем слышать подсказки тренера. Особенно в последнем раунде он чётко давал указания Волкову идти вперёд и бить противника, а Саша просто не слушал. Если это причина травмы или усталости, надо выяснять», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Ган проявил себя конкурентоспособным бойцом, но его удивили решения двух судей, которые отдали победу во всех раундах. 

«Тем не менее я всё равно не понимаю, почему Саша проиграл этот бой, как будто у него не было желания. Здесь надо было идти и умирать, а он этого не делал. Это странно. Набрав серьёзную мышечную массу, будучи бьющим и с хорошим использованием ног, он всего этого не показал. Надо разбираться», — добавил Запашный.

Он также выразил уверенность, что россиянин ещё сможет приблизиться к титульному бою в UFC, но ему нужно менять отношение к делу.

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Для Волкова это поражение стало девятым в карьере при 33 победах.

Ранее Денис Лебедев назвал неожиданным поражение Волкова от Гана.

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