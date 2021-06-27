Лебедев назвал неожиданным поражение Волкова от Гана

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев отреагировал на поражение российского бойца смешанного стиля Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном бою турнира UFC Vegas 30.
Лебедев назвал неожиданным поражение Волкова от Гана
  • © volkov_alex
  • Instagram

«Неожиданный результат. Думал, что Саня выиграет. Я дружу с Олегом Тактаровым, наши мнения совпадают. Он мне сказал, что Саша должен выигрывать в этом бою. Противник был ему по зубам. От этого это поражение ещё более неожиданное», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Для Волкова это поражение стало девятым в карьере при 33 победах.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что Волкову не хватило решительности в бою против Гана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить