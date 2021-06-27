Лебедев назвал неожиданным поражение Волкова от Гана

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев отреагировал на поражение российского бойца смешанного стиля Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном бою турнира UFC Vegas 30.

«Неожиданный результат. Думал, что Саня выиграет. Я дружу с Олегом Тактаровым, наши мнения совпадают. Он мне сказал, что Саша должен выигрывать в этом бою. Противник был ему по зубам. От этого это поражение ещё более неожиданное», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Для Волкова это поражение стало девятым в карьере при 33 победах.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что Волкову не хватило решительности в бою против Гана.