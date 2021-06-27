Шлеменко считает, что Волкову не хватило решительности в бою против Гана
- РИА Новости
«Волкову не хватило скорости и решительности. Александр слишком много стоял, пятился. Люди постоянно пишут, что нужно менять наставника, но это глупости. Стоит бойцу победить — он красавец, про тренера никто не вспомнит. А стоит уступить — виноват тренер», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».
Боец считает, что если Волков не остановится в работе, то у него всё получится.
«Всё в руках Александра. Прогресс виден», — сказал он.
Поединок продлился пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей.
Ранее Волков прокомментировал поражение от Гана на UFC Vegas 30.