Волков прокомментировал поражение от Гана на UFC Vegas 30
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«Поединок был тяжёлый и равный, я пересмотрел его, мне не кажется всё таким очевидным. Но я смотрю на него со своей стороны. Неважно, уступил ты или нет, главное — ты не победил!» — написал Волков на своей странице в Instagram.
Боец отметил, что ему есть куда расти и над чем работать, поблагодарил всех за поддержку и пообещал вернуться как можно раньше.
Поединок продлился пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Дэвис нокаутировал Барриоса и завоевал титул в третьей весовой категории.