Волков прокомментировал поражение от Гана на UFC Vegas 30

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков поделился мнением о поражении от француза Сирила Гана в главном бою турнира UFC Vegas 30.

«Поединок был тяжёлый и равный, я пересмотрел его, мне не кажется всё таким очевидным. Но я смотрю на него со своей стороны. Неважно, уступил ты или нет, главное — ты не победил!» — написал Волков на своей странице в Instagram.

Боец отметил, что ему есть куда расти и над чем работать, поблагодарил всех за поддержку и пообещал вернуться как можно раньше.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Дэвис нокаутировал Барриоса и завоевал титул в третьей весовой категории.