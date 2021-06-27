Волков прокомментировал поражение от Гана на UFC Vegas 30

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков поделился мнением о поражении от француза Сирила Гана в главном бою турнира UFC Vegas 30.
Волков прокомментировал поражение от Гана на UFC Vegas 30
  • Instagram
  • © @volkov_alex

«Поединок был тяжёлый и равный, я пересмотрел его, мне не кажется всё таким очевидным. Но я смотрю на него со своей стороны. Неважно, уступил ты или нет, главное — ты не победил!» — написал Волков на своей странице в Instagram.

Боец отметил, что ему есть куда расти и над чем работать, поблагодарил всех за поддержку и пообещал вернуться как можно раньше.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Дэвис нокаутировал Барриоса и завоевал титул в третьей весовой категории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить