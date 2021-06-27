ВФЛА попросила World Athletics ещё раз рассмотреть заявку Моргунова на нейтральный статус

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила о повторной попытке вернуть нейтральный статус российскому легкоатлету Тимуру Моргунову.

«ВФЛА отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) письмо с просьбой ещё раз рассмотреть заявку на нейтральный статус Тимура Моргунова», — цитирует Привалову ТАСС.

Она отметила, что времени осталось очень мало, потому что ВФЛА должна сформировать состав сборной России 28 июня.

«Надежда, как говорится, умирает последней», — добавила Привалова.

Напомним, что по решению World Athletics на летних Олимпийских играх в Токио смогут выступить десять российских легкоатлетов, получивших нейтральный статус.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Шубенков получил нейтральный статус.