Сборная России не сумела завоевать олимпийскую лицензию на женском КЕ по пляжному волейболу

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Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в финале Кубка Европы по пляжному волейболу в Гааге.
Сборная России не сумела завоевать олимпийскую лицензию на женском КЕ по пляжному волейболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Финальное противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу нидерландок.

В первом матче Мария Бочарова и Мария Воронина победили Плён Ипму и Марлен Рэймонд — ван Йерсель (21:18, 21:15), во втором — Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли Кате Стам и Раисе Схон (14:21, 13:21). А в решающем, третьем —Бочарова и Воронина уступили Стам и Схон (15:21, 21:15, 11:15).

Таким образом, российская команда не сумела завоевать неименную лицензию за победу на турнире и не получила максимальную квоту на Олимпиаду в Токио. Прежде участие в Играх себе обеспечили Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, Илья Лешуков и Константин Семёнов — по рейтингу Международной федерации волейбола, а также Вячеслав Красильников и Олег Стояновский — как чемпионы мира 2019 года.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее глава ВФЛА заявила, что Мария Ласицкене выступит на ОИ в Токио.

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