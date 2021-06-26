Лучший бомбардир в истории Евролиги объявил о завершении карьеры

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Известный греческий баскетболист Василис Спанулис объявил о завершении карьеры.
Лучший бомбардир в истории Евролиги объявил о завершении карьеры
  • РИА Новости

Об этом сообщил журналист Харис Ставру. 38-летний Спанулис намеревался помочь сборной Греции квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, однако получил травму, после чего принял решение прекратить профессиональные выступления.

За свою карьеру грек выигрывал с национальной командой чемпионат Европы — 2005, а также завоевал серебро чемпионата мира. Он является трёхкратным чемпионом Евролиги, трёхкратным MVP финала Евролиги и семикратным чемпионом Греции.

Спанулису также принадлежит несколько индивидуальных рекордов Евролиги. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира (4239 очков) и рекордсменом по количеству передач (1516). Кроме того, он возглавляет список лидеров по суммарному рейтингу эффективности.

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