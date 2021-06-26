Источник: чемпион НБА подвергся вооружённому ограблению

Короткая ссылка
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошлого сезона в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп стал жертвой вооружённого ограбления.
Источник: чемпион НБА подвергся вооружённому ограблению
  • Reuters

Об этом сообщает TMZ Sports. По словам источников в правоохранительных органах, инцидент произошёл 17 июня около четырёх часов утра. Спортсмен стоял на своей подъездной дорожке и общался с друзьями, когда к ним подъехал автомобиль. Из него вышли трое вооружённых мужчин, потребовав у Колдуэлл-Поупа и его друзей все ценные вещи, включая часы Rolex, ювелирные украшения и iPhone. Грабители скрылись с добычей на сумму около $150 тыс. В настоящий момент полиция Лос-Анджелеса проводит расследование.

Колдуэлл-Поуп стал чемпионом НБА в 2020 году. В нынешнем сезоне его «Лейкерс» прекратили борьбу за титул, проиграв в серии первого раунда плей-офф «Юте Джаз» (2:4 в серии).

Ранее «Милуоки» победил «Атланту» и сравнял счёт в финале Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить