Источник: чемпион НБА подвергся вооружённому ограблению

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошлого сезона в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп стал жертвой вооружённого ограбления.

Об этом сообщает TMZ Sports. По словам источников в правоохранительных органах, инцидент произошёл 17 июня около четырёх часов утра. Спортсмен стоял на своей подъездной дорожке и общался с друзьями, когда к ним подъехал автомобиль. Из него вышли трое вооружённых мужчин, потребовав у Колдуэлл-Поупа и его друзей все ценные вещи, включая часы Rolex, ювелирные украшения и iPhone. Грабители скрылись с добычей на сумму около $150 тыс. В настоящий момент полиция Лос-Анджелеса проводит расследование.

Колдуэлл-Поуп стал чемпионом НБА в 2020 году. В нынешнем сезоне его «Лейкерс» прекратили борьбу за титул, проиграв в серии первого раунда плей-офф «Юте Джаз» (2:4 в серии).

Ранее «Милуоки» победил «Атланту» и сравнял счёт в финале Востока.