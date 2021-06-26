Горнолыжница Вонн высказалась о возможном бойкоте США Олимпиады в Пекине

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по горным лыжам американка Линдси Вонн прокомментировала ситуацию с возможным бойкотом США Олимпиады-2022 в Пекине.
Горнолыжница Вонн высказалась о возможном бойкоте США Олимпиады в Пекине
  • Reuters

«Бойкот Олимпиады должен быть делом отдельных спортсменов, а не политиков. Если спортсмены хотят бойкотировать, то это их прерогатива и их право. Я считаю, что одна из замечательных вещей в Олимпийских играх — это то, что они могут пролить свет на реально важные темы, не только касающиеся спорта. Разрешение протестовать спортсменам за пределами пьедестала — это, на мой взгляд, отличный компромисс. Если задуматься, то ты стоишь на подиуме почёта с двумя другими людьми, которые также пожертвовали своей жизнью, чтобы оказаться на этом месте, и ты не хочешь отнимать их победу, их успех», — приводит слова Вонн The Japan Times

США может бойкотировать Олимпиаду-2022 из-за политики Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Ранее сенат США одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

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