Сенат США одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

Сенат Соединённых Штатов Америки одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Политика США заключается в том, чтобы осуществить бойкот Олимпиады и призвать к прекращению нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», — говорится в документе, опубликованнов в Inside the Games.

Сообщается, что бойкот не коснётся спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали отобрать Олимпиаду-2022 у Пекина.