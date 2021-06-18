Сенат США одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине
- Reuters
«Политика США заключается в том, чтобы осуществить бойкот Олимпиады и призвать к прекращению нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», — говорится в документе, опубликованнов в Inside the Games.
Сообщается, что бойкот не коснётся спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали отобрать Олимпиаду-2022 у Пекина.