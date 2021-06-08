В конгрессе США призвали отобрать Олимпиаду-2022 у Пекина

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Американские законодатели внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести зимние Олимпийские игры 2022 года из Пекина.
В конгрессе США призвали отобрать Олимпиаду-2022 у Пекина
  • Reuters

«Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпийских игр, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся», — сообщается в резолюции, текст которой приводит Texas Tribune.

По мнению конгрессменов, правительство Китая должно нести ответственность за массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее спонсоры Олимпиады в Токио призвали отложить соревнования.

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