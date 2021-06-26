Источник: Грилиш согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Астон Вилла» Джек Грилиш в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».
Источник: Грилиш согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити»
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, игрок сборной Англии согласовал условия личного контракта с манкунианцами до 2026 года. В настоящее время «Манчестер Сити» работает над достижением соглашения с «Астон Вилла».

В прошлом сезоне Грилиш забил семь мячей и сделал 12 голевых передач в 27 матчах за бирмингемцев.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к покупке Грилиша за £100 млн.

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