Источник: Грилиш согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Астон Вилла» Джек Грилиш в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, игрок сборной Англии согласовал условия личного контракта с манкунианцами до 2026 года. В настоящее время «Манчестер Сити» работает над достижением соглашения с «Астон Вилла».

В прошлом сезоне Грилиш забил семь мячей и сделал 12 голевых передач в 27 матчах за бирмингемцев.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к покупке Грилиша за £100 млн.