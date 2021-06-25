СМИ: «Манчестер Сити» близок к покупке Грилиша за £100 млн

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«Манчестер Сити» близок к договорённости с бирмингемской «Астон Виллой» по трансферу полузащитника сборной Англии Джека Грилиша.
СМИ: «Манчестер Сити» близок к покупке Грилиша за £100 млн
  • Reuters

Как сообщает TalkSport, сделка по переходу 25-летнего хавбека практически завершена.

Отмечается, что если трансфер состоится, то он станет рекордным для Английской премьер-лиги. Прежде самый дорогостоящий трансфер провёл «Манчестер Юнайтед», приобретя Поля Погба у «Ювентуса» за £89 млн.

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и играет за основной состав с мая 2014 года. В общей сложности в его активе 32 года и 43 результативные передачи в 213 матчах за бирмингемскую команду.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Торрейры.

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