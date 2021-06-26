Новичок «Динамо» Лаксальт выразил желание выучить русский язык

Уругвайский футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, как его приняли в новом клубе.

«Меня встретили в «Динамо» очень хорошо. Здесь отличный коллектив, что очень важно для футболиста, который приходит в новый клуб. Я пока тренировался по немного другой программе вместе с Моро, поэтому больше общался с ним. После того как закончатся сборы, я возьмусь за русский язык. Я очень любопытный, мне нравится изучать язык страны, в которой предстоит провести часть своей жизни», — заявил Лаксальт в интервью клубному каналу на YouTube.

28-летний уругваец перешёл из «Милана» 22 июня. В прошлом сезоне он выступал за шотландский «Селтик» на правах аренды.

Ранее «Динамо» объявило о трансфере футболиста сборной Уругвая Лаксальта.