«Динамо» объявило о трансфере футболиста сборной Уругвая Лаксальта

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Полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт перешёл из «Милана» в московский футбольный клуб «Динамо».
«Динамо» объявило о трансфере футболиста сборной Уругвая Лаксальта
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракт с 28-летним игроком рассчитан на три года с возможностью пролонгации на ещё один сезон.

Лаксальт являлся футболистом «Милана» с 2018 года. При этом с 2020 года он на правах аренды защищал цвета «Селтика». В минувшем сезоне он провёл за шотландскую команду 26 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с Константином Тюкавиным на три года.

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