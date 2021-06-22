«Динамо» объявило о трансфере футболиста сборной Уругвая Лаксальта
- Reuters
Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракт с 28-летним игроком рассчитан на три года с возможностью пролонгации на ещё один сезон.
Лаксальт являлся футболистом «Милана» с 2018 года. При этом с 2020 года он на правах аренды защищал цвета «Селтика». В минувшем сезоне он провёл за шотландскую команду 26 матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с Константином Тюкавиным на три года.
🙌 Bienvenido, Diego! pic.twitter.com/sKb6kyMuRU— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 22, 2021