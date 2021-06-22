«Динамо» объявило о трансфере футболиста сборной Уругвая Лаксальта

Полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт перешёл из «Милана» в московский футбольный клуб «Динамо».

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракт с 28-летним игроком рассчитан на три года с возможностью пролонгации на ещё один сезон.

Лаксальт являлся футболистом «Милана» с 2018 года. При этом с 2020 года он на правах аренды защищал цвета «Селтика». В минувшем сезоне он провёл за шотландскую команду 26 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт с Константином Тюкавиным на три года.