СМИ: Лечащий врач Марадоны предстанет перед судом 28 июня

Лечащий врач легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны доктор Леопольдо Луке предстанет перед судом.

Как сообщает Mundo Deportivo, Луке даст показания в суде 28 июня.

Напомним, что доктор обвиняется в подделке подписей легендарного футболиста на документах, которые были найдены правоохранительным органами при обыске его офиса и дома. После каллиграфической экспертизы был подтверждён факт фальсификации.

Марадона скончался в возрасте 60 лет в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны.