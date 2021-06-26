СМИ: Лечащий врач Марадоны предстанет перед судом 28 июня
- Reuters
Как сообщает Mundo Deportivo, Луке даст показания в суде 28 июня.
Напомним, что доктор обвиняется в подделке подписей легендарного футболиста на документах, которые были найдены правоохранительным органами при обыске его офиса и дома. После каллиграфической экспертизы был подтверждён факт фальсификации.
Марадона скончался в возрасте 60 лет в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.
Ранее сообщалось, что семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны.