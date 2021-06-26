СМИ: Лечащий врач Марадоны предстанет перед судом 28 июня

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Лечащий врач легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны доктор Леопольдо Луке предстанет перед судом.
СМИ: Лечащий врач Марадоны предстанет перед судом 28 июня
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, Луке даст показания в суде 28 июня.

Напомним, что доктор обвиняется в подделке подписей легендарного футболиста на документах, которые были найдены правоохранительным органами при обыске его офиса и дома. После каллиграфической экспертизы был подтверждён факт фальсификации.

Марадона скончался в возрасте 60 лет в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны.

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