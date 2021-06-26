Василевский стал первым вратарём в истории НХЛ, завершившим четыре серии подряд матчами без пропущенных шайб

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Янни Гурд.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 18 бросков и стал первым вратарём в истории НХЛ, завершившим четыре серии подряд матчами без пропущенных шайб.

Таким образом, «Тампа» победила в серии — 4:3 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.