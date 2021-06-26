В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможном переходе Максименко в «Зенит»
Слух о переходе Максименко был опубликован в Telegram-канале «Честность — не порок», его автором является Антон Смирнов — представитель вратаря «Зенита» Андрея Лунёва.
«Мне кажется, что агент Лунева перепутал своего клиента с нашим голкипером», — цитирует «Чемпионат» директора по развитию и коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова.
Лунёв покинет «Зенит» в конце июня в связи с истечением срока действия контракта. Сторонам не удалось достичь договорённости о продлении сотрудничества.
Ранее источник рассказал, сколько «Спартак» потратил на агентские выплаты по инициативе Карреры.