В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможном переходе Максименко в «Зенит»

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что вратарь красно-белых Александр Максименко может оказаться в петербургском «Зените».

Слух о переходе Максименко был опубликован в Telegram-канале «Честность — не порок», его автором является Антон Смирнов — представитель вратаря «Зенита» Андрея Лунёва.

«Мне кажется, что агент Лунева перепутал своего клиента с нашим голкипером», — цитирует «Чемпионат» директора по развитию и коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова.

Лунёв покинет «Зенит» в конце июня в связи с истечением срока действия контракта. Сторонам не удалось достичь договорённости о продлении сотрудничества.

Ранее источник рассказал, сколько «Спартак» потратил на агентские выплаты по инициативе Карреры.