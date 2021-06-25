Источник рассказал, сколько «Спартак» потратил на агентские выплаты по инициативе Карреры

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В интернете был опубликован отчёт селекционного отдела «Спартака» по трансферам команды за последние восемь лет
Источник рассказал, сколько «Спартак» потратил на агентские выплаты по инициативе Карреры
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

В данной документации, опубликованной Telegram-каналом BlackMirror, отражены суммы трансферов и комиссионных выплат сторонним лицам по данным сделкам. По инициативе итальянского тренера Массимо Карреры «Спартак» потратил на трансферные комиссии посредникам €25,6 млн. При этом общая сумма, потраченная на приобретения футболистов при Каррере, едва превысила €35,4 млн.

Итальянский тренер возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В 2017 году красно-белые под руководством Карреры стали чемпионами России.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не получали предложений по Айртону.

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