Источник рассказал, сколько «Спартак» потратил на агентские выплаты по инициативе Карреры
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
В данной документации, опубликованной Telegram-каналом BlackMirror, отражены суммы трансферов и комиссионных выплат сторонним лицам по данным сделкам. По инициативе итальянского тренера Массимо Карреры «Спартак» потратил на трансферные комиссии посредникам €25,6 млн. При этом общая сумма, потраченная на приобретения футболистов при Каррере, едва превысила €35,4 млн.
Итальянский тренер возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В 2017 году красно-белые под руководством Карреры стали чемпионами России.
Ранее в «Спартаке» заявили, что не получали предложений по Айртону.