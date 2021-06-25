Федотов считает, что российский судья Карасёв может получить назначение на финал Евро-2020

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Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил дальнейшие перспективы отечественного рефери Сергея Карасёва на чемпионате Европы — 2020.
Федотов считает, что российский судья Карасёв может получить назначение на финал Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Карасёв только отработал групповой матч, а ему сразу дали 1/8 финала Евро-2020. Либо не рассматривают в дальнейшем, либо же, наоборот, ждут к полуфиналу или финалу. Это зависит от того, как он обслужит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить финал. Для меня он идёт на него. Карасёв отлично отработал матч Германии и Венгрии. Ему дали игру Италии — страны, из которой родом его один начальник — Розетти. А потом — матч Венгрии, где его второй руководитель — Кашшаи. Карасёв понимал, что его били по точкам, и справился: обе встречи провёл хорошо. После 1/8 финала нескольким арбитрам скажут: «До свидания». Но если же Карасёва назначат даже резервным на четвертьфинал, то его можно ждать и дальше», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия, который обслужит Сергей Карасёв, состоится 27 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене». Начало — в 19:00 мск.

Ранее в УЕФА оценили судейство на групповом этапе Евро-2020.

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