Палкина стала победительницей ЧР в метании молота

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Легкоатлетка Софья Палкина завоевала золотую медаль чемпионата России в секторе по метанию молота.
Палкина стала победительницей ЧР в метании молота
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Результат Палкиной составил 70,41 метра. Второй стала Елизавета Царёва — 69,51. Третье место заняла Анастасия Шкуратова — 61,19.

Параллельно состоялись соревнования в секторе по тройным прыжкам. Чемпионкой России стала Екатерина Конева, показавшая результат 14,69 метра. Второе место заняла Дарья Нидбайкина — 14,30. Третьей стала Наталья Евдокимова — 13,95.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах.

Ранее Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на ЧР по лёгкой атлетике.

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