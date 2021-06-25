Палкина стала победительницей ЧР в метании молота

Легкоатлетка Софья Палкина завоевала золотую медаль чемпионата России в секторе по метанию молота.

Результат Палкиной составил 70,41 метра. Второй стала Елизавета Царёва — 69,51. Третье место заняла Анастасия Шкуратова — 61,19.

Параллельно состоялись соревнования в секторе по тройным прыжкам. Чемпионкой России стала Екатерина Конева, показавшая результат 14,69 метра. Второе место заняла Дарья Нидбайкина — 14,30. Третьей стала Наталья Евдокимова — 13,95.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах.

Ранее Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на ЧР по лёгкой атлетике.