Тренер «Тампы» ответил, сыграет ли Кучеров в седьмом матче серии с «Айлендерс»

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о возможном возвращении в строй российского форварда Никиты Кучерова к седьмому матчу полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс».
Тренер «Тампы» ответил, сыграет ли Кучеров в седьмом матче серии с «Айлендерс»
  • Reuters

Как заявил Купер на пресс-конференции, он «не уверен», сумеет ли Кучеров выйти на лёд.

В начале шестого матча серии россиянин получил удар в спину от защитника команды «Нью-Йорк Айлендерс» Скотта Мейфилда, после чего покинул площадку и больше не возвращался на неё.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов выразил мнение, что Кучерова невозможно сравнить с кем-либо из хоккеистов прошлого.

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