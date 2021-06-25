Тренер «Тампы» ответил, сыграет ли Кучеров в седьмом матче серии с «Айлендерс»
- Reuters
Как заявил Купер на пресс-конференции, он «не уверен», сумеет ли Кучеров выйти на лёд.
В начале шестого матча серии россиянин получил удар в спину от защитника команды «Нью-Йорк Айлендерс» Скотта Мейфилда, после чего покинул площадку и больше не возвращался на неё.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов выразил мнение, что Кучерова невозможно сравнить с кем-либо из хоккеистов прошлого.