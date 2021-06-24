Ларионов считает, что Кучерова невозможно сравнить с кем-либо из хоккеистов прошлого

Главный тренер молодежной сборной по хоккею России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от игры форварда «Тампы-Бей Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Не хочется наблюдать, как роботы играют в хоккей. Хочется, чтобы хоккеисты играли в хоккей. В этом вся суть Кучерова. Он делает то, что остановить невозможно. Вы пытаетесь преследовать этого парня, пытаетесь поставить игрока против него, но когда рядом с ним есть Пойнт, Стэмкос или Хедман, они могут делать потрясающие вещи, перемещая шайбу, принимая решения за доли секунды, когда никто их не ожидает. Кучеров из нового поколения российских игроков. У него есть характер, чтобы быть свободомыслящим хоккеистом, который учится этой игре на лету. Он делает свой вклад каждый вечер, достаёт навык из кармана и использует его. Это дар. Не думаю, что есть кто-то, с кем я мог бы его сравнить. Вы говорите о Кросби — возможно, он близок к нему в расцвете сил», — цитирует Ларионова The Athletic.

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ россиянин порвёл 17 матчей, в которых набрал 27 очков (5+22).

Ранее тренер «Тампы» заявил, что Кучерова травмировали умышленно.