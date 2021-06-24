Тренер «Тампы» заявил, что Кучерова травмировали умышленно

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос, умышленным ли было нарушение защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Скотта Мейфилда против нападающего Никиты Кучерова в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Тренер «Тампы» заявил, что Кучерова травмировали умышленно
  • Reuters

«Странно было бы думать иначе. Не могу сказать, что написано в правилах лиги, однако арбитр находился очень близко к этому моменту, но сказал, что ничего не видел. Возможно, мы проиграли, потому что нам не хватало Никиты», — сказал Купер на пресс-конференции.

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В начале игры Никита Кучеров столкнулся у борта с нападающим «Нью-Йорка» Мэтью Барзалом, а до этого получил удар в спину от защитника «Айлендерс» Скотта Мейфилда. Российского нападающего, который провёл на льду 46 секунд, заменил Тайлер Джонсон.

Напомним, что Кучеров, набравший 27 очков в 16 матчах, является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Кучеров получил травму в матче «Айлендерс» — «Тампа».

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