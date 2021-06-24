Кучеров получил травму в матче «Айлендерс» — «Тампа»
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Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В начале игры Никита Кучеров столкнулся у борта с нападающим «Нью-Йорка» Мэтью Барзалом, а до этого получил удар в спину от защитника «Айлендерс» Скотта Мейфилда. Российского нападающего, который провёл на льду 46 секунд, заменил Тайлер Джонсон.
Напомним, что Кучеров, набравший 27 очков в 16 матчах, является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Вегас» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.