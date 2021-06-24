Кучеров получил травму в матче «Айлендерс» — «Тампа»

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс».
Кучеров получил травму в матче «Айлендерс» — «Тампа»
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В начале игры Никита Кучеров столкнулся у борта с нападающим «Нью-Йорка» Мэтью Барзалом, а до этого получил удар в спину от защитника «Айлендерс» Скотта Мейфилда. Российского нападающего, который провёл на льду 46 секунд, заменил Тайлер Джонсон.

Напомним, что Кучеров, набравший 27 очков в 16 матчах, является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Вегас» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.

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