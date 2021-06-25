В РФС ещё не приняли решение по возможной апелляции на отстранение Лапочкина

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что решение о возможной подаче апелляции на десятилетнюю дисквалификацию арбитра Сергея Лапочкина ещё не принято.
В РФС ещё не приняли решение по возможной апелляции на отстранение Лапочкина
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Пока не решили. Дедлайна по решению нет», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.

УЕФА отстранил Лапочкина на десять лет из-за того, что арбитр не уведомил организацию о намерении сторонних лиц повлиять на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо».

Ранее сообщалось, что Лапочкин прокомментировал своё отстранение от футбольной деятельности.

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