В РФС ещё не приняли решение по возможной апелляции на отстранение Лапочкина
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«Пока не решили. Дедлайна по решению нет», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.
УЕФА отстранил Лапочкина на десять лет из-за того, что арбитр не уведомил организацию о намерении сторонних лиц повлиять на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо».
Ранее сообщалось, что Лапочкин прокомментировал своё отстранение от футбольной деятельности.