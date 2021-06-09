Арбитр Лапочкин прокомментировал своё отстранение от футбольной деятельности на 10 лет

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Российский судья Сергей Лапочкин отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его отстранении на 10 лет.
Арбитр Лапочкин прокомментировал своё отстранение от футбольной деятельности на 10 лет
  • РИА Новости

По словам арбитра, он получил решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, согласно которому ему запрещено заниматься судейской деятельностью до марта 2031 года.

«Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», — цитирует Лапочкина Sport24.

Ранее УЕФА опубликовал решение об отстранении арбитра Лапочкина на 10 лет.

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