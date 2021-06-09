УЕФА опубликовал решение об отстранении арбитра Лапочкина на 10 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал решение об отстранении российского судьи Сергея Лапочкина на десять лет от футбольной деятельности.

Как сообщается на сайте УЕФА, Лапочкин был отстранён совместным решением контрольного, этического и дисциплинарного органов УЕФА (CEDB) после расследования, которое провели инспекторы по этике и дисциплине.

«Отстранить Лапочкина от любой судейской деятельности на национальном и международном уровне в течение десяти лет с даты, когда он был временно отстранён (25 марта 2021 года) за нарушение дисциплинарных правил УЕФА», — говорится в заявлении.

Лапочкина отстранили за то, что он не рассказал УЕФА о попытке влияния на результат. До этого в СМИ сообщалось, что российский арбитр мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.

Ранее сообщалось, что Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на десять лет.