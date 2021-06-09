УЕФА опубликовал решение об отстранении арбитра Лапочкина на 10 лет
- РИА Новости
Как сообщается на сайте УЕФА, Лапочкин был отстранён совместным решением контрольного, этического и дисциплинарного органов УЕФА (CEDB) после расследования, которое провели инспекторы по этике и дисциплине.
«Отстранить Лапочкина от любой судейской деятельности на национальном и международном уровне в течение десяти лет с даты, когда он был временно отстранён (25 марта 2021 года) за нарушение дисциплинарных правил УЕФА», — говорится в заявлении.
Лапочкина отстранили за то, что он не рассказал УЕФА о попытке влияния на результат. До этого в СМИ сообщалось, что российский арбитр мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.
Ранее сообщалось, что Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на десять лет.