УЕФА опубликовал решение об отстранении арбитра Лапочкина на 10 лет

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал решение об отстранении российского судьи Сергея Лапочкина на десять лет от футбольной деятельности.
УЕФА опубликовал решение об отстранении арбитра Лапочкина на 10 лет
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте УЕФА, Лапочкин был отстранён совместным решением контрольного, этического и дисциплинарного органов УЕФА (CEDB) после расследования, которое провели инспекторы по этике и дисциплине.

«Отстранить Лапочкина от любой судейской деятельности на национальном и международном уровне в течение десяти лет с даты, когда он был временно отстранён (25 марта 2021 года) за нарушение дисциплинарных правил УЕФА», — говорится в заявлении.

Лапочкина отстранили за то, что он не рассказал УЕФА о попытке влияния на результат. До этого в СМИ сообщалось, что российский арбитр мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.

Ранее сообщалось, что Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на десять лет.

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