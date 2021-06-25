Морозов стал новым заместителем министра спорта России

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Министерство спорта России объявило о кадровых перестановках в ведомстве.
Морозов стал новым заместителем министра спорта России
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Согласно распоряжению правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, Алексей Морозов назначен на пост заместителя министра спорта России вместо занимавшего эту должность Андрея Сельского, освобождённого от исполнения обязанностей по собственному желанию.

Морозов является директором департамента спорта высших достижений Минспорта России.

Сельский был назначен заместителем министра спорта в апреле 2020 года. Прежде он работал в оргкомитете зимней Олимпиады в Сочи.

Ранее Олег Матыцин высказался о перспективе развития российской лёгкой атлетики.

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