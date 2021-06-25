Президент «Урала» высказался об обязательной вакцинации перед матчами с «Краснодаром» и «Сочи»

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение о ситуации с вакцинацией игроков от коронавирусной инфекции.

«Я сейчас не понимаю, как это будет работать. У нас есть руководители РФС, есть лига, ждём инструкций от них. Как я сейчас приду и скажу иностранцам, что они обязаны вакцинироваться? Пригрожу увольнениями? Они тогда скажут: «Хорошо, я могу уехать, но мне тогда заплатите деньги». И мы будем вынуждены платить», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

24 июня было объявлено, что приезжающие на матчи с «Сочи» и «Краснодаром» команды обязаны будут вакцинироваться.

Ранее в РПЛ сообщили, что в ближайшее время состоится совещание оперштаба по поводу вакцинации.